ГМС: Из Украины выдворили 10 иностранцев

Государственная миграционная служба, в рамках программы "Мигрант", выдворила из Украины 10 иностранцев, в том числе гражданина Грузии, который ранее не выполнил решение о принудительном возвращении.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

В сообщении отмечается, что согласно приказу МВД Украины от 4 октября в Киевской области проводится операция по борьбе с незаконной миграцией "Мигрант", совместно с личным составом УГМС в Киевской области, профильными подразделениями ГУ Нацполиции, ГУ СБУ и подразделениями Госпогранслужбы.

В пресс-службе сообщают, что во время спецоперации были обнаружены десять нелегальных мигрантов, в отношении девяти из которых принято решение о принудительном возвращении.

"Также принято одно постановление суда о принудительном выдворении из Украины в отношении гражданина Республики Грузия, который не выполнил принятого ранее решения о принудительном возвращении. Этого иностранца сразу после принятия постановления судом немедленно выдворили из территории Украины авиационным транспортом через международный аэропорт "Борисполь"", - говорится в заявлении ГМС.

Отмечается, что в отношении пятерых нелегальных мигрантов принято решение о запрете въезда в Украину.

Пресс-секретарь ДМС Сергей Гунько, на вопрос "Украинской правды", не смог уточнить имена иностранцев, по которым принято решение о принудительном возвращении, поскольку это конфиденциальная информация. Однако отметил, что предыдущее решение о принудительном возвращении гражданину Грузии, скорее всего было около 10 дней назад.

"Сначала суд принимает решение о принудительном возвращении для нелегальных мигрантов, которые должны самостоятельно покинуть страну. Обычно срок на это дается не очень большой, около 10 дней. Если за этот период решение суда не было исполнено, тогда принимается новое решение о принудительном выдворении из страны", - сказал Гунько.

Как известно, 21 октября в Грузию силой выдворили из Украины друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух нових сил" Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе.

Один из высланных рассказал по телефону, что представители спецподразделения полиции схватили их, надели наручники и мешки на головы - и повезли в сторону аэропорта "Жуляны". Около 1,5 часов они просидели в автозаке, а потом их привезли к самолету Нацгвардии. В самолете был пограничник и 6 спецназовцев.

Украинская правда