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Тиллерсон: войска США останутся в Ираке до полной победы над ИГИЛ

Вторник, 31 октября 2017, 04:30

Американские военные останутся в Ираке до окончательной победы над боевиками "Исламского Государства".

Об этом во время слушаний в сенате заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CBS.

"Мы находимся там по приглашению правительства Ирака, и премьер-министр Абади не давал мне никаких поводов подумать, что он спешит достичь нашего ухода", - подчеркнул Тиллерсон.

В то же время глава Пентагона Джеймс Маттис отметил, что в современных условиях невозможно указать срок завершения конфликта.

"Мы должны признать, что живем в эпоху частых столкновений", - сказал политик.

Как известно, ранее иракские правительственные силы освободили из-под контроля ИГИЛ город Эль-Хувейджа на северо-востоке страны.

Темы: СШАИрак
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