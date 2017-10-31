Тиллерсон: войска США останутся в Ираке до полной победы над ИГИЛ

Американские военные останутся в Ираке до окончательной победы над боевиками "Исламского Государства".

Об этом во время слушаний в сенате заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CBS.

"Мы находимся там по приглашению правительства Ирака, и премьер-министр Абади не давал мне никаких поводов подумать, что он спешит достичь нашего ухода", - подчеркнул Тиллерсон.

В то же время глава Пентагона Джеймс Маттис отметил, что в современных условиях невозможно указать срок завершения конфликта.

"Мы должны признать, что живем в эпоху частых столкновений", - сказал политик.

Как известно, ранее иракские правительственные силы освободили из-под контроля ИГИЛ город Эль-Хувейджа на северо-востоке страны.