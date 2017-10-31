Саакашвили отреагировал на "хлам" от Авакова

Лидер партии "Рух нових сил" экс-прездент Грузии Саакашвили выразил надежду, что 7 ноября, когда протестующие ожидают выполнения их требований, МВД не будет усиливать меры безопасности возле парламента.



Так он отреагировал на заявление главы МВД Арсена Авакова о распоряжении снять усиленную охрану Верховной Рады.

"Давно пора! Надеюсь, под словом "хлам" подразумеваются Розенблат, Березненко, Ляшко и другие славные представители барыг во власти, потому что Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, которые пришли с ними пообщаться", – пишет Саакашвили в Facebook.



"Надеюсь, 7 ноября, когда депутаты Рады будут сдавать экзамен народу, они не окажутся за спинами нацгвардейцев и 7-го люди смогут проходить свободно, без прохождения нескольких кордонов полиции для общения с депутатами по поводу невыполненных обещаний", – заявил политик.



Саакашвили призвал нардепов приходить 7 ноября на заседание без охранников и не через задний ход.

31 октября министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады.



"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", – написал министр в Твиттере.



Как сообщалось, 29 октября на вече под парламентом Саакашвили призвал людей заполнить опросный лист с расширенным списком требований, среди возможных пунктов которого – принятие закона об импичменте президента, досрочные выборы президента и ВР.



"7 ноября даю последний раз им (шанс властям – ред.) принять наши требования", – заявил он.



"Мы не можем здесь стоять вечно. Нас должно быть в 100 раз больше и мы должны найти другие мирные формы, а не просто проживание у них под окнами", – констатировал Саакашвили.

7 ноября Верховная Рада должна собраться на заседание.



Как известно, правоохранители традиционно усиливают меры безопасности в правительственном квартале столицы во время пленарных недель.

Украинская правда