Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Авакова звинувачують НАБУ в тиску

Вівторок, 31 жовтня 2017, 14:18

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

Про це йдеться у повідомленні, поширеному 31 жовтня на офіційному сайті відомства.

"Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції", – заявляють в МВС.

"МВС констатує, що в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи", – йдеться в повідомленні.

"Приводом для нової хвилі інформаційної кампанії стосовно начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015 році, стало проведення слідчих дій у помешканнях колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина голови відомства", – заявляють в МВС.

В МВС нагадують результати розслідування кримінального провадження, відкритого 07.07.2015 щодо можливих численних порушень під час процедури закупівлі рюкзаків для потреб МВС.

У відомстві Авакова зазначають, що під час ревізії досудове слідство не отримало доказів, що постачання рюкзаків відбулося не в повному обсязі, замість того, МВС надало НАБУ належні докази добросовісного виконання переможцями торгів договорів з постачання рюкзаків.

"Протягом всього часу роботи на посаді міністра внутрішніх справ України, щодо міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту держави від російської гібридної агресії", – йде мова в заяві МВС.

На думку Авакова, "за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи "кришування" та "договорняків".

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова так екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії "Turboseo".

Українська правда

Теми: АваковНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: