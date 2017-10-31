Полиция: Большинство международных преступников из Донецкой области бегут в Россию

86% преступников, разыскиваемых Интерполом Донецкой области в этом году, скрывались от ответственности в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что в 2017 году Интерполом установлено местонахождение 58 человек, пытавшихся избежать уголовной ответственности, скрываясь в других странах.

"Подавляющее большинство, 50 из них нашли "убежище" в РФ, пользуясь общей границей и тем, что она временно подконтрольная боевикам. Остальные выехали в Беларусь, Азербайджан, Францию, Германию, Чехию и т.д.", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавляют, что на сегодня экстрадирован один человек, вопрос о других решается.

Кроме того, в донецкой полиции сообщают, что с начала года было обработано 357 запросов от более чем 30 иностранных государств, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Швейцарии, ОАЭ, относительно международного розыска преступников причастных к терроризму, нелегальной миграции, наркотрафику тому подобное.

"На территории Украины, в частности Донецкой области, было установлено местонахождение 3 граждан, которые разыскивались по инициативе зарубежных стран", - отмечает пресс-служба.

"Что касается лиц, находившихся в международном розыске за совершение преступлений на территории Донецкой области, то, как правило, они бежали в РФ", - добавляют в правоохранительном ведомстве.

Отмечается, что всего с начала года полицией Донецкой области инициирован международный розыск в отношении 449 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 22-летнего жителя Славянска, который вступил в ряды боевиков "ДНР", чтобы похвастаться перед девушкой и друзьями.

Украинская правда