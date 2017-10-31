Во вторник боевики убили украинского военного – штаб АТО

Во вторник, 31 октября, террористы ОРДЛО обстреляли опорный пункт ВСУ около Опытного на Донбассе. В результате один военный погиб и один получил ранения.

Об этом говорится в ежедневном отчете штаба антитеррористической операции о ситуации на Донбассе по состоянию на 18:00.

"Наиболее жарко сегодня снова было на Донецком направлении. Утром боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия наш опорный пункт недалеко от Опытного. В результате этого обстрела один украинский воин погиб, один был ранен", - говорится в сообщении.

По информации штаба, еще один военнослужащий сил АТО получил ранения от гранатометного огня боевиков неподалеку от Каменки.

Согласно отчету, ночью враг бил из 120-миллиметрового миномета по укреплениям наших войск у Кряковки, а днем применил гранатомет в окрестностях Крымского, что на Луганском направлении.

Кроме того, около 16 часов под обстрелом российско-оккупационных группировок оказались защитники Песков и Авдеевки.

На Приморском направлении, говорится в сообщении, оккупанты из противотанковых гранатометов били по окрестностям Широкино, а стрелковое оружие применили на подступах к Старогнатовке и Водяному.

Всего с полуночи вторника незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщалось, за сутки 30 октября оккупанты 10 раз нарушили перемирие - один боец ВСУ получил ранения.

Украинская правда