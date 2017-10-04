Сурков и Волкер поговорят об Украине в Сербии

Помощник президента России Владислав Сурков в конце недели встретится в Сербии со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает "Интерфакс-Украина".

"Вторая встреча запланирована на 7 октября в Сербии", - сказал Чеснаков.

Как известно, 21 августа Волкер и Сурков провели встречу в Минске.

Позднее стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер. Она проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.