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На месте закрашенных "икон Революции" появились граффити с Рабиновичем

Среда, 4 октября 2017, 14:56

Скандально уничтоженные иконы революции на улице Грушевского "заменили" новыми граффити  с изображением  Вадима Рабиновича.

Об этом в Facebook сообщил блогер Сергей Наумович.

 

"Украинской правде" в политической партии "За життя" отказались комментировать данный факт и сказали, что Рабинович прокомментирует это на своей странице в Facebook.

 

Вскоре он написал, что это не реклама партии, а чья-то дешевая провокация.

"Дорогие друзья!!!Опять дешевая провокация...Кто-то нарисовал и теперь распространяют...", - написал Рабинович.

Он также добавил, что ему не известны источники происхождения "той глупой и подлой провокации", которую кто-то нарисовал на улице Грушевского.

"Не исключаю, что это в бессильной злобе сделал кто-то из "Оппозиционного блока", который я критиковал и критикую за предательство интересов избирателей... Тем более, что такими провокационными граффити они баловались в своем "региональном" прошлом", - заявил он.

Рабинович подчеркнул, что никакого отношения к этому ни он, ни партия "За життя" не имеет.

"Мы на крови не пиаримся!", - сказал политик.

В Нацполиции Киева "Украинской правде" рассказали, что в среду, в 11.50 на службу "102" поступило сообщение от работницы музея, которая сказала, что неизвестные разрисовали памятник местного значения.

"Поскольку к категории памятников фасад дома, где были нарисованы граффити, не принадлежит, то у нас это сообщение зарегистрировано как "иное событие"", - сказали в пресс-службе.

В дальнейшем данным делом будет заниматься Печерское районное управление полиции.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позднее директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма из-за уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина на улице Грушевского в Киеве.

Реставратор Жанна Шевченко после того, как провела реставрационные пробы, сказала, что уничтоженые граффити "иконы Революции" на улице Грушевского можно реставрировать.

Украинская правда

Темы: РабиновичМайданКиевистория
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