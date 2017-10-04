Высший совет правосудия отстранил судью Чауса

Высший совет правосудия отстранил от должности судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.



Соответствующее решение приняла Третья дисциплинарная палата ВСП, сообщили "Украинской правде" в пресс-службе совета.



Как известно, в августе Высший совет правосудия открыл против Чауса дисциплинарное дело.



В сентябре руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что вопрос экстрадиции украинского судьи Николая Чауса из Молдовы в Украину зависит от решения президента страны Игоря Додона.



Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.



6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.



С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.



1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Украинская правда