Экстрадиция скандального судьи Чауса из Молдовы зависит от Додона - САП

Вопрос экстрадиции украинского судьи Николая Чауса из Молдовы в Украину зависит от решения президента страны Игоря Додона.

Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках международно-правовой помощи мы все необходимые документы Молдове предоставили для его (Чауса) экстрадиции. В то же время он попросил о политическом убежище",- сказал руководитель САП.

По словам Холодницкого, САП контактирует по этому вопросу с антикоррупционным прокурором Молдовы.

"Вопрос до сих пор на рассмотрении, пока не будет решения президента республики об экстрадиции, предоставлении или непредоставлении ему политического убежища", - пояснил Холодницкий.

Он также добавил, что украинская сторона не может влиять на решение этого вопроса, может лишь просить ускорить его рассмотрение.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.



Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.



С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.