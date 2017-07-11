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Рада оставила Лозовому неприкосновенность

Вторник, 11 июля 2017, 19:01

Верховная Рада не разрешила привлекать к уголовной ответственности народного депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового.

За соответствующее решение проголосовали 177 народных депутатов.

Таким образом, Лозовой до сих пор является неприкосновенным.

Выступая на трибуне перед голосованием, нардеп назвал представление на него "макулатурой" и "мусором", заявив, что документ не имеет юридической ценности. Он считает, что ГФС необъективно оценила его имущество.

В то вже время генпрокурор Юрий Луценко с трибуны ВР заявил, что Лозовому, "согласно проведенной экспертизе, необходимо заплатить 1 млн 717 тыс. грн налогов и 129 тыс. грн военного сбора".

"Надо оплатить или сушить сухари. Другого не будет", - заявил он.

По словам руководителя ГПУ, нардеп РПЛ заработал за всю свою жизнь 234 тыс. грн, однако в декларации показал около 9 млн грн активов.

Как известно, Генеральная прокуратура еще в мае подготовила представление на привлечение к ответственности Лозового (Радикальная партия) по подозрению в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов (ст. 212, 368 шт 2 УК), но 1 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура передала генпрокурору доработанное представление .

21 июня ГПУ направила в Верховную Раду просьбу разрешить привлечь Лозового к ответственности.

5 июля регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозового и оставил вопрос неприкосновенности этого депутата на усмотрение спикера Андрея Парубия.

В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что Государственная фискальная служба якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

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Саша Ночь, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Радикальная партияВерховная Рада
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