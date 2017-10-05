Националисты под Радой митингуют против законов Порошенко

На площади перед Верховной Радой собрались около сотни активистов с флагами "Свободы" и "Национального корпуса".

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Они выступают против законопроектов 7163 и 7164, внесенных 4 октября президентом в парламент, которые продолжают особый статус Донбасса и прописывают Минские договоренности в законах Украины.

Стоит отметить, что активисты ведут себя мирно, никаких провокационных действий пока не было. Охрану Рады обеспечивает Национальная гвардия.

Фото: Эльдар Сарахман

Фото: Эльдар Сарахман

Фото: Эльдар Сарахман

Как сообщалось, в среду, 4 октября, Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Роман Кравец, УП