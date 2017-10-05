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Националисты объяснили, зачем разгромили площадку "5.10"

Четверг, 5 октября 2017, 13:53

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко заявляет, что активисты этой политсилы разбили летнюю площадку под офисом партии "5.10" Геннадия Балашова в Киеве из-за "моды делать скандальные теги на культурных памятниках".

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Мы пришли по поводу законопроекта по ОРДЛО. Сейчас есть свободное время – это раз. А второе - "5.10" взяла себе такую ​​моду делать скандальные теги своего символа на культурных памятниках. Например, это памятник Шевченко, аллея Шевченко на Хортице. То есть мы четко подчеркнули, что это может плохо закончиться, мы же не пытались покалечить Балашова или разгромить офис...", – рассказал он.

"Мы просто пытались таким образом показать, что такие методы политической активности могут быть губительны. Мы просто показали, что есть моменты, которые недопустимы", – заявил он.

Как сообщалось, 5 октября около 30 молодых разгромили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

В четверг около сотни активистов с флагами "Свободы" и "Национального корпуса" пикетируют здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Киевакции
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