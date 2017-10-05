Спецназ при обысках на предприятиях будут задействовать в крайних случаях – ГПУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко обязал прокуроров задействовать силы специального назначения во время обысков предприятий в исключительных случаях.



Соответствующее письмо-ориентирование по недопущению нарушений прав субъектов хозяйствования он подписал 5 октября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор обязал свои подчиненных принять дополнительные координационных мероприятий для согласования с руководителями правоохранительных органов порядка проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые могут ограничить права и интересы субъектов хозяйствования частного сектора.

Таким образом привлечение специальных подразделений для обеспечения проведения обысков допускается в уголовном производстве относительно тяжкого и особо тяжкого преступления и в случае имеющегося физического сопротивления проведению следственной (розыскной) действия или иным образом предотвращения ее проведения.

О привлечении специальных подразделений руководители региональных прокуратур должны безотлагательно сообщать генеральному прокурору или его заместителям.

Обыски должны обязательно фиксировать на видео.

При проведении обысков силовики должны обеспечить безусловный допуск адвокатов к проведению этого следственного действия.

Временное изъятие компьютерной техники, ее частей, мобильных средств связи, других устройств и носителей для накопления и обработки электронной информации надлежит осуществлять только в случаях, когда их предоставление (вместе с информацией, которая на них содержится) является необходимым условием проведения экспертного исследования или имеется информация, что такие объекты получены в результате совершения уголовного преступления или являются средством или орудием его совершения.

"Любой, кто будет грубо нарушать данный порядок, почувствует это по меньшей мере своей зарплатой. Я также хотел бы, чтобы бизнес понимал, что это" улица двустороннего движения", – констатировал Луценко.

Украинская правда