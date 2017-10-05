У НФ есть два требования к президентскому закону о Донбассе

Фракция "Народный фронт" требует изъять из президентского законопроекта о Донбассе упоминание о Минских договоренностях и предусмотреть фиксацию вывода оккупационных войск с территории Украины.



Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак во время обсуждения президентского законопроекта №7163 и как раз перед тем, как депутаты окружили президиум и трибуну.



"Требование №1 фракции "Народного фронта": сейчас при обсуждении изъять абзац первый статьи 7-й и новую редакцию доработать ко второму чтению. Мы не допустим легализации незаконных подписей российских наемников под так называемыми соглашениями", – сказал он.



"Второе требование "Народного фронта": мы настаиваем между первым и вторым чтением написать верификацию или подтверждения факта вывода российских войск", – заявил Бурбак.



"Законопроект №7163 надо и необходимо обязательно дополнить положением о том, что факт вывода российских войск, их наемников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен быть засвидетельствован указом президента, который он подписывает только на основе совместного представления министра внутренних дел и министра обороны Украины. Это второе условие нашего голосования за проект во втором чтении", – добавил он.



Когда начались толчея и шум, Бурбак призвал: "Прекратите срыв важного закона для восстановления целостности – давайте работать и принимать реальные решения, а не отрабатывать планы Путина и России в этом зале".



"Если мы боремся за восстановление Украины в полных пределах, давайте проголосуем первое чтение с требованиями "Народного фронта": изымаем абзац первый 7 статьи – и уверен, вся эта напряжение спадет", – сказал Бурбак.



Перед тем по поводу президентского законопроекта высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и авторы двух альтернативных законопроектов – Оксана Сыроид и Юрий Ильенко.



Турчинов назвал законопроект очень важным. Секретарь профильного комитета Иван Винник сказал, что работу над ним вели практически 3 года агрессии России.



Сыроид ("Самопомич") заявила, что понятие об оккупации без фиксации даты ее начала – "пустые слова", а кроме того, нужна привязка к Крыму.



По ее мнению, президентский законопроект о Донбассе – это повторение харьковских соглашений и будапештского меморандума.



"Свободовец" Андрей Ильенко также заявил, что в законе есть упоминание о Минских соглашениях, "написанных под диктовку Кремля", а в его законопроекте "убираем упоминания о позорных соглашениях".



"В резолюции Совета безопасности ООН сказано, что Украина должна выполнять Минские соглашения в полном объеме", – напомнил он, комментируя правку, внесенную комитетом нацбезопасности.



"Давайте не поддаваться на шантаж, неважно, откуда он идет – с востока или с запада", – призвал Ильенко.



Сергей Соболев из "Батькивщины" также заявил, что резолюцию Совбеза ООН, на которую ссылаются в комитете, готовила Россия, чтобы узаконить Минские соглашения.



При обсуждении Игорь Луценко из "Батькивщины" внес еще один альтернативный законопроект (№7163-3) – но Ирина Геращенко предложила внести правки ко второму чтению



Алена Рощенко, УП