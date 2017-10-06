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Матиос: "Вести" должны заключить договор с государством, чтобы остаться в "Гулливере"

Пятница, 6 октября 2017, 13:00

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу.

"Я рад, что издание "Вести" теперь должно будет обратиться к национальному агентства по управлению активов и продолжить или заключить с государством соглашение об использовании помещений, а это 3 этажа "Гулливера" (ТРЦ - ред.), Почти 5 тысяч квадратных метров. Речь идет о том, сможет ли оно там в дальнейшем использовать украденное имущество", - сказал он.

"Мы не посягаем на редакционную политику или на способность и "интеллектуальную глубину", в скобках, материалов", - добавил Матиос.

Как известно 14 июля Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией провела комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиа-холдинга "Вести".

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".

6 октября Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Темы: МатиосСМИКлименкокоррупция
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