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Президент подписал закон о пенсионной реформе

Воскресенье, 8 октября 2017, 16:17
Президент подписал закон о пенсионной реформе

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил Порошенко, принятие этого документа является "решительным шагом для установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам".

"Закон предусматривает не только повышение сейчас... Повышение пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", - отметил он.

"Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И аргументация была настолько убедительной, что была поддержана и международным сообществом", - отметил президент.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман заявил, что все пенсионеры уже в октябре получат новые более высокие пенсии.

"На следующей неделе начинаем выплаты", - добавил он.

Как известно, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.

Больше о пенсионной реформе читайте в материалах  "Все там будем". Что предусматривает пенсионная реформа от Гройсмана, и Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"

Украинская правда

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Темы: пенсииГройсманзаконодательство
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