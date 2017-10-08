Президент подписал закон о пенсионной реформе

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил Порошенко, принятие этого документа является "решительным шагом для установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам".

"Закон предусматривает не только повышение сейчас... Повышение пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", - отметил он.

"Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И аргументация была настолько убедительной, что была поддержана и международным сообществом", - отметил президент.

Підписав Закон про підвищення пенсій.



Осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі. pic.twitter.com/Ojoz0DLD3k — Петро Порошенко (@poroshenko) October 8, 2017

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман заявил, что все пенсионеры уже в октябре получат новые более высокие пенсии.

"На следующей неделе начинаем выплаты", - добавил он.

Как известно, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.

Больше о пенсионной реформе читайте в материалах "Все там будем". Что предусматривает пенсионная реформа от Гройсмана, и Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"

Украинская правда