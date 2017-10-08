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В РФ обещают аналогичные меры в ответ на "притеснения" RT в США

Воскресенье, 8 октября 2017, 19:30

Россия готова дать аналогичный ответ в ситуации с "притеснением" российских СМИ в США.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, в российском законе о СМИ, принятом в 1991 году, "есть статья, которая предписывает, что в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации".

"Такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров. Все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, и вообще в принципе журналистов RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских СМИ на территории России", - заявила Захарова.

Как известно, Минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают симметричных мер в случае продолжения "притеснений" российских медиа RT и Sputnik в США.

В июле 2012 года российский президент Владимир Путин подписал так называемый закон об "иностранных агентах", согласно которому уже более 150 организаций получили соответствующий статус. Международные правовые организации и, в частности, США призвали Россию отменить этот закон. 

Темы: РосcияСМИСША
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