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Польша и Египет прошли на ЧМ-2018

Воскресенье, 8 октября 2017, 23:35

Сборные Польши и Египта по футболу прошли в чемпионат мира-2018, который состоится в России.

Польская команда заняла первое место в группе Е, победив на своем поле сборную Черногории со счетом 4: 2.

Сборная Египта в отборочном матче африканской зоны на своем поле обыграла сборную Конго 2:1.

Как известно, путевки на ЧМ-2018 уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Испания, Нигерия, Германия и Англия.

Сборная Украины проведет решающий отборочный матч со сборной Хорватии в Киеве 9 октября

Украинская правда 

Темы: футбол
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