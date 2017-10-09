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У Тюрина ответили на обвинения в убийстве Вороненкова

Понедельник, 9 октября 2017, 16:21

Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин не имеет отношения к убийству в Киеве ее мужа, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом заявил адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший его интересы, передает "Интерфакс-Россия".

"Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", - сказал адвокат.

Защитник уточнил, что Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым, которого он практически и не знал, и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой.

Еще большим бредом назвал адвокат "подконтрольность Тюрина ФСБ РФ", о которой говорят украинские правоохранители.

"Настоящие организаторы просчитались в одном - что будет убит исполнитель. Ведь если бы этого не случилось, то украинским властям удалось бы прямо обвинить сотрудников ФСБ РФ, а так пришлось использовать Тюрина и сейчас он притягивается к этому делу искусственно, необоснованно и надуманно", - заявил Беляк.

По его словам, Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

В то же время жена Вороненкова поблагодарила на своей странице в Facebook за проведенное следствие.

Как известно, в понедельник генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что организатором убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

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Темы: ВороненковубийствоРосcиякриминал
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