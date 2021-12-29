Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: подана апелляция на оправдательный приговор

По делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прокуратура обжаловала оправдательный приговор Александру Лосю.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "В апелляционной жалобе просим отменить оправдательный приговор одному из обвиняемых и назначить наказание, на котором мы настаивали в первой инстанции – 12 лет лишения свободы".

Детали: Жалоба подана в Киевский апелляционный суд. Дата судебного заседания еще не назначена.

Что предшествовало: 2 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства Вороненкова и приговорил к 12 годам лишения свободы, другого фигуранта дела – Александра Лося оправдал.

По версии обвинения, Лось и криминальный авторитет Юрий Василенко, также подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова, несколько дней арендовали квартиру в доме, где жил Вороненков и, по мнению обвинения, следили за жертвой.

В то же время суд принял версию защиты Лося, утверждавшего, что во дворе дома, где жил Вороненков, обвиняемый находился по другой личной причине.

Предыстория:

Вороненкова убили 23 марта 2017, когда он выходил из отеля со своим охранником.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй якобы выполнял роль водителя.

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