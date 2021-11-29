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Убийство Вороненкова: дебаты завершены, судьи ушли в совещательную комнату

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:05
Убийство Вороненкова: дебаты завершены, судьи ушли в совещательную комнату
Дмитрий Вороненков. фото "Коммерсант"

Шевченковский районный суд Киева по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова ушел в совещательную комнату: решение будет оглашено 1 декабря.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По словам Максимец, в ходе дебатов прокурор попросил суд признать двух обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу, и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Обвиняемые свою вину не признают.

Оглашение приговора назначено на 1 декабря 2021 года.

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Предыстория:

  • Вороненкова убили 23 марта 2017, когда он выходил из отеля со своим охранником.
  • Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
  • Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй якобы выполнял роль водителя.

Украинская правда

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Темы: Вороненковубийствосуд
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