Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели новые санкции против окружения Мадуро

Пятница, 10 ноября 2017, 00:26

Министерство финансов США ввело новые санкции против 10 нынешних и бывших чиновников режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом сообщает официальный сайт Минфина США, передает Укринформ.

"Эти люди связаны с негативным влиянием на избирательные процессы. Внесение их в список санкций произошло после общегосударственных выборов в Венесуэле 15 октября 2017 года, которые сопровождались многочисленными нарушениями и мошенничеством для того, чтобы помочь правящей партии получить большинство должностей губернаторов", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока режим Мадуро будет продолжать уничтожать демократический порядок и процветание в Венесуэле", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Как известно, в октябре Вашингтон осудил действия "авторитарной диктатуры" президента Николаса Мадуро о проведении выборов губернаторов

Темы: СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
США
Кулеба отправляется в Нью-Йорк
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: