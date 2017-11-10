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КИУ: Тимошенко, Ляшко и Бойко игнорируют заседания комитетов

Пятница, 10 ноября 2017, 10:12

Лидеры части фракций Верховной Рады игнорируют работу в комитетах и ​​не участвуют в их заседаниях.

Об этом на пресс-конференции в Хмельницком заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает пресс-служба КИУ.

Отмечается, что больше всех прогуливают: лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (за 3 года посетил только 1 из 60 заседаний комитета по делам ветеранов и участников АТО), председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (присутствовала на 4 из 37 заседаний комитета по правам человека) и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (посетил 28 из 68 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики).

"За три года Бойко посетил 2% заседаний комитета, в который входит, Тимошенко – 11%, Ляшко – 41%", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что за 3 года председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк посетил 75% заседаний (59 из 59 заседаний Комитета по вопросам государственного строительства), председатель фракции БПП Артур Герасимов – 81% (74 из 91 заседания Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны), а глава "Народного фронта" Максим Бурбак – 95% (57 из 60 заседаний Комитета по делам ветеранов, участников АТО).

По словам Кошеля, если депутат систематически игнорирует заседания комитета, то он не выполняет своих прямых обязанностей.

"Согласно ст. 24 ЗУ "О статусе народного депутата Украины" народный депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, в который он избран, и участвовать в его работе", - подытожил глава КИУ.

Темы: КИУВерховная РадаТимошенкоЛяшко ОлегБойко
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