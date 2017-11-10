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Боевики удерживают в заложниках 152 человека - Геращенко

Пятница, 10 ноября 2017, 21:45

Боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью "5 каналу", передают "Украинские Новости".

"На сегодняшний день на оккупированных территориях содержатся 152 человека. Это - гражданские и военные", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула недопустимость того, что в течение 14 месяцев процесс освобождения заложников остается заблокированным.

Ранее Геращенко заявляла, что Украина готова передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников, место нахождения которых установлено.

По ее информации, ранее в списке в плену на Донбассе находились 144 человека.

Темы: ДонбассвойнаАТОГеращенко
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