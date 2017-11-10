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WADA получила доказательства употребления допинга спротсменами РФ

Пятница, 10 ноября 2017, 23:48

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015-го.

Об этом сообщается на сайте организации, пишет DW.com.

"Эти новые данные подкрепляют наше требование о том, чтобы российские власти тоже публично признали выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена", - заявил президент WADA Крэйг Риди.

Как отмечается в пресс-релизе, специалисты WADA получили базу данных в конце октября и продолжают ее изучать. В агентстве обещают предоставить дополнительные сведения о результатах анализа на заседании исполкома организации 15-16 ноября.

По информации газеты The New York Times, файл с результатами допинг-тестов в Московской антидопинговой лаборатории был передан WADA неким информатором, а не через официальные каналы.

Как известно, летом 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии для расследования обвинений, представленных в докладе канадского профессора права Ричарда Макларена, возглавлявшего независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства WADA по РФ.

МОК может запретить исполнение государственного гимна России во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в качестве наказания за допинговый скандал.

Темы: ОлимпиадаРосcияскандал
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