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НАПК проводит проверку 456 э-деклараций, в 7 выявлены нарушения

Суббота, 11 ноября 2017, 05:58

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку 456 электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"В настоящее время решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, утверждены по 91 декларации", - сообщает агентство.

Остальные проверки, как отмечается, продолжаются, а среди субъектов декларирования, проверку деклараций которых сейчас проводит Национальное агентство - народные депутаты Украины, судьи, сотрудники Национальной полиции, Государственной фискальной службы, центральных органов исполнительной власти, государственных администраций, других органов власти.

Обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных признаках правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины - представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, или умышленное непредставление субъектом декларирования указанной декларации, выявлены при проверке 7 деклараций.

"Соответствующие выводы по результатам проведенных проверок указанных деклараций направлены в правоохранительные органы - Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины, Генеральной прокуратуры Украины, прокуратуры Донецкой области, Национальной полиции Украины", - отметили в НАПК.

В НАПК напомнили, что согласно утвержденному порядку, проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц, государственных органов в письмах, обращениях или жалобах, по сообщениям средств массовой информации, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений.

Как сообщалось, журналисты зафиксировали на паркоместе председателя НАПК Натальи Корчак новую машину Skoda Octavia A7, которой нет в декларации чиновницы.

В пятницу вечером, 10 ноября, свекровь Натальи Корчак, на которую оформлен автомобиль, закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКдекларации
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