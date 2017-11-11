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Корчак: Свекровь закрыла детектива НАБУ, приняв его за мошенника

Суббота, 11 ноября 2017, 14:10

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак написала, что ее свекровь обратилась в полицию из-за действий детектива НАБУ.

Об этом она сообщила в Facebook.

"В результате ночных событий мать моего мужа, Надежда Ивановна Тимер-Булатова, обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном проникновение в жилище физического лица", - отметила Корчак.

По ее словам, когда следователь заходил в квартиру, он показал что-то "похожее на удостоверение", но Тимер-Булатова не успела рассмотреть документ.

"Поскольку сначала он сказал, что поставит несколько вопросов, а сам начал заполнять заранее заготовленный протокол допроса, не давал ей его прочитать и требовал поставить подписи, свекровь подумала, что это мошенник и позвонила сыну. Он вызвал полицию. До приезда полиции, чтобы мошенник никуда не убежал, закрыла замок", - заверила Корчак.

Председатель НАПК утверждает, что детектив НАБУ совершил ряд нарушений в рамках расследования. По ее словам, следователь не вручил повестки ее свекрови.

"Вместо того детектив НАБУ сообщил лишь о том, что ему необходимо задать несколько вопросов. Никаких повесток Надежде Ивановне не вручалось. При выходе из квартиры он оставил какой-то документ на столе, уже потом показывая на камеру, что это была повестка. Как следует из ее содержания, подпись свекрови о получении такой повестки на ней отсутствуют", - уверяет она.

Также Корчак пишет, что детектив не разъяснил матери ее мужа права свидетеля и нарушил порядок проведения допроса.

Кроме того, она утверждает, что ее свекровь госпитализировали после действий работника НАБУ.

Как сообщалось, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.

Допрос касается дела, которое НАБУ расследует с 5 октября по новой машине Натальи Корчак Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы.

Украинская правда

Темы: НАПКНАБУполиция
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