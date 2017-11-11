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"Украэрорух" подтвердил: в день похищения соратников Саакашвили в Грузию вылетали 2 самолета

Суббота, 11 ноября 2017, 16:22
Украэрорух подтвердил: в день похищения соратников Саакашвили в Грузию вылетали 2 самолета

ГП "Украэрорух" подтвердил, что в день, когда задержали и выслали из Украины трех соратников Саакашвили, из аэропорта "Жуляны" в Грузию вылетали два самолета сообщением Киев - Батуми и Киев - Тбилиси.

Об этом говорится в ответе Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины, который обнародовал журналист Kyiv Post Олег Сухов.

В частности, в письме указано, что 21 октября сообщением Киев-Чорох (Батуми) вылетел самолет B733, рейс ANR215, а АН-22, рейс UR84170 - сообщением Киев-Тбилиси.

По словам Сухова, именно во втором самолете в Грузию везли Давида Макишвили, Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе, а в документе последнего стоит штамп Госмиграционной службы о пересечении границы и запрете на въезд сроком на 3 года - до 21 октября 2020 года. 

Также в паспорте Абзианидзе 21 октября проставлена отметка об аннулировании вида на жительство в Украине

В Госпогранслужбе, по словам Сухова, подтвердили, что представитель ГПСУ присутствовал при пересечении границы тремя указанными гражданами Грузии. 

По информации УП, АН-22 находится в подчинении МВД.

 
 

Как известно, 21 октября лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили и активист Цви Ариэле сообщил, что в Киеве схватили и выдворили в Грузию друга Саакашвили и добровольцев Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе, запретив им въезд в Украину.

Один из высланных сообщил, что представители спецподразделения полиции схватили их, надели наручники и мешки на головы и увезли в сторону аэропорта "Жуляны". Около 1,5 часов они просидели в автозаке, а потом их привезли к самолету Нацгвардии, на котором и вывезли из Украины.

В СБУ заявили, что не реализовывали операцию по задержанию грузин и перенаправили УП в Миграционную службу.

В ГМС спикер службы Сергей Гунько заявил, что проводится операция по борьбе с незаконной миграцией, и сослался на сообщение об этом от 23 октября, но имена высланных не назвал, мотивируя конфиденциальностью личной информации.

Кроме того, замглавы ГМС Дина Пимахова заявила, что 21 октября в Киеве задержали трех иностранцев: двум из них в сентябре отменили разрешение на проживание и аннулировали соответствующие удостоверения, а еще один "в течение длительного времени находился на территории государства незаконно".

Украинская правда

Темы: СаакашвилиГрузия
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