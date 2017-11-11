Порошенко и Дуда договорились о чрезвычайном заседании консультационного комитета

Петр Порошенко и Анджей Дуда договорились о проведении чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Также в ходе телефонного разговора президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту Анджея Дуды в Харьков в декабре 2017 года.

"Порошенко и Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к Саммиту" Восточного партнерства ", который пройдет 24 ноября в Брюсселе", - отметили в АП.

Как известно, ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что президент Украины инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.

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В ходе визита во Львов глава МИД Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" - ему не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

5 ноября Ващиковский заявил во Львове представителям польских медиа, Польша ожидает от Украины реальных шагов в вопросе украинско-польского примирения в вопросах совместного исторического прошлого.

Недавно Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Украинская правда