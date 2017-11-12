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Румыния планирует купить 7 ракетных комплексов Patriot

Воскресенье, 12 ноября 2017, 00:24

Румынское правительство утвердило законопроект о покупке 7 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, передает Укринформ.

"Одобренный правительством законопроект о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время будет представлен парламенту для утверждения. Если все парламентские процедуры пройдут успешно, мы надеемся, что зенитно-ракетные комплексы начнут работать с 2019 года, а первый ракетный комплекс поступит в нашу страну в ближайшее время", - подчеркнул Фифор.

Сообщается, что ракетные комплексы Patriot обойдутся румынскому бюджету в 3,9 млрд долларов.

Как известно, ранее о планах разместить в стране комплексы Patriot заявило правительство Польши.

Темы: Румыния
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