Румыния планирует купить 7 ракетных комплексов Patriot

Румынское правительство утвердило законопроект о покупке 7 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, передает Укринформ.

"Одобренный правительством законопроект о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время будет представлен парламенту для утверждения. Если все парламентские процедуры пройдут успешно, мы надеемся, что зенитно-ракетные комплексы начнут работать с 2019 года, а первый ракетный комплекс поступит в нашу страну в ближайшее время", - подчеркнул Фифор.

Сообщается, что ракетные комплексы Patriot обойдутся румынскому бюджету в 3,9 млрд долларов.

Как известно, ранее о планах разместить в стране комплексы Patriot заявило правительство Польши.