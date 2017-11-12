Египет хочет полностью отказаться от импорта природного газа

В 2018 году Египет планирует полностью отказаться от импорта природного газа и перейти на самообеспечение.

Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла, передает Ahram Online.

"До конца 2018 года Египет прекратит импорт природного газа. Этот вид энергоресурсов мы планируем получать из своих недр. К концу 2017 года начнутся работы на большом газовом месторождении Zohr", - подчеркнул министр.

Политик также отметил, что до декабря следующего года страна планирует купить акции в иностранных компаниях, работающих в Египте.

Как известно, ранее Румыния заявила о намерении увеличить объемы импорта природного газа.