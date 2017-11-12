Вятрович рассказал, когда Украина разрешит эксгумацию польских могил

Мораторий на эксгумацию в местах в Украине, где есть польские могилы, может быть снят после предоставления польской стороной видения того, как будут восстановлены украинские памятники на территории Польши.

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы прекратить этот мораторий при условии, что мы сможем договориться с польской стороной, которая объявит свое видение того, как будут легализованы украинские памятники на польской территории, каким образом польское государство будет думать о восстановлении уничтоженных памятников", - сказал Вятрович.

Он также прокомментировал информацию о якобы запрете на въезд ему в Польшу, назвав это инструментом давления.

"Это инструмент давления и определенной игры, никаких документов, которые бы что-то подтверждали, нет и не будет", - заявил Вятрович.

Как известно, 9 ноября польское издание Dziennik со ссылкой на источники сообщило, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Однако официального подтверждения зэтого нет, сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Также в четверг Варшава позитивно восприняла предложение президента Украины провести в ближайшее время встречи консультативного комитета президентов Польши и Украины.

В последние дни со стороны Польши раздавались резкие заявления и обвинения в адрес Украины. В частности, президент Польши призвал Порошенко убрать из украинской политики "лиц с антипольскими взглядами".

Глава польского МИД Витольд Ващиковский отметил, что не будет советовать президенту Анджею Дуде осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.