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МИД отреагировал на "спорный" Крым от New York Times

Понедельник, 13 ноября 2017, 13:54

Как сообщалось, американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как спорная территория.

На это обратил внимание известный шахматист Гарри Каспаров, который несколько лет назад уехал из России и объявил борьбу с режимом Владимира Путина.

Статья под заголовком "Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем движения" за 11 ноября касается строительства так называемого "керченского моста" на оккупированный Крым с территории России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымМИД
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