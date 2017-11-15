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Песков о фейковых фото Минобороны РФ: не стоит преувеличивать

Среда, 15 ноября 2017, 11:14

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ошибкой публикацию российским Минобороны кадров из компьютерной игры, якобы подтверждающих сотрудничество США с ИГИЛ.

Об этом он заявил журналистам в среду,  сообщают "РИА-новости".

"Публикация министерством обороны РФ фотографии из игры вместо подтверждающих информацию ведомства материалов — это ошибка, значение которой не стоит преувеличивать", -  заявил Песков.

"Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки",- сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества США с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их за фотографии.

Украинская правда

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Темы: РосcияМинобороны
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