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Россия предлагает согласовать миротворцев ООН с боевиками

Среда, 15 ноября 2017, 11:43
Россия предлагает согласовать миротворцев ООН с боевиками

Проект резолюции РФ по миротворцам ООН в Донбассе предлагает согласовывать формат миссии с террористами ОРДЛО.

Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции в Москве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, для этого необходимо провести переговоры с так называемыми "народными республиками".

"В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческих операций… Один из них, который является хрестоматийным, это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов,… что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно, и не в меньшей степени, Донецка и Луганска", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что окончательная формулировка проекта резолюции "должна быть приемлема провозглашенным республикам".

"И, наверное, в этой связи необходимо будет провести с ними прямые переговоры", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, США передали 29 абзацев дополнений к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН на Донбассе.

Только три из них российская делегация признала приемлемыми.

Недавно стало известно, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

Темы: РосcияДонбассООНмиротворцыЛавров
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