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Закон об увеличении штрафов водителям зарегистрировали в Раде

Среда, 15 ноября 2017, 14:51

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект Кабинета министров, который предусматривает многократное увеличение суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Соответствующий документ за №7286 опубликовали на сайте парламента.

Так, за движение на скорости, превышающей максимально допустимую более чем на 50 км/ч, предлагается штраф не 510 гривен, как раньше, а 3400 гривен.

Если водитель попал в ДТП и скрылся с места происшествия, его штраф увеличится с 255 до 3400 гривен. Альтернативой такому наказанию предлагается лишение права вождения на 6 месяцев.

За вождение лицами, у которых нет водительского удостоверения, предлагают увеличить штраф с 510 до 10 200 гривен. Если человек в течение года допустит это нарушение еще раз, с него уже взыщут 40 800 гривен.

Кроме того, за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, которое повлекло смерть человека или причинило тяжелое телесное повреждение - правительство предлагает наказывать тюрьмой на срок от 4 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Если такая авария повлекла гибель нескольких лиц - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, 10 ноября Кабинет министров на своем внеочередном заседании представил перечень законодательных инициатив, призванных существенно ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Радаавтодороги
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