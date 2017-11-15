Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске обсудили режим прекращения огня на Донбассе

Среда, 15 ноября 2017, 21:26

Главными темами переговоров в Минске стали вопросы соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и безопасность гражданского населения.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик, передает "БЕЛТА".

"Учитывая события последней недели вопросы соблюдения режима прекращения огня и безопасности гражданского населения в зоне конфликта были главными для трехсторонней контактной группы и ее рабочей группы по безопасности", - сказал Сайдик.

Он рассказал, что в последнее время наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня.

Трехсторонняя контактная группа в очередной раз подчеркнула, что все нарушения режима прекращения огня, особенно вблизи объектов гражданской инфраструктуры, представляют собой угрозу дня населения.

Отмечается, что стороны еще раз подтвердили свою приверженность полному и бессрочному режиму прекращения огня и согласовали совместное заявление.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДО и ОРЛО подтверждает свою полную приверженность перемирию, объявленному в связи с началом учебного года, и безусловному выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов", - озвучил текст заявления Мартин Сайдик.

Кроме того, участники обсуждали вопросы водоснабжения, в частности текущие расчеты и погашения задолженности за поставленную воду.

Как известно, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обсудила вопросы безопасности, в частности обстрелы населенных пунктов с запрещенного Минскими соглашениями оружия и настояла на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО.

Темы: ДонбассОРДЛОРосcияМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: