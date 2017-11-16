В Македонии появился второй официальный язык
Четверг, 16 ноября 2017, 00:35
Парламент Македонии признал албанский язык вторым официальным в стране.
Об этом сообщает AP.
По информации агентства, законопроект расширяет официальное использование албанского языка по всей стране. Это должно облегчить взаимодействие этнического албанского меньшинства с государственными учреждениями.
Сообщается, что законопроект поддержали 66 членов парламента.
Как известно, этнические албанцы составляют четверть двухмиллионного населения Македонии.
Предыдущий закон, принятый в 2001 году после мирного соглашения между албанскими повстанцами и правительственными силами, обеспечил официальное использование албанского языка в общинах, где албанцы составляли более 20% населения.