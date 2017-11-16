Теракт в Нигерии: 14 погибших
Четверг, 16 ноября 2017, 02:57
В результате взрывов в штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 14 человек, 29 - травмированы.
Об этом сообщает ABCNews.
По информации ABCNews, 4 смертника - 2 человека и 2 женщины - активировали взрывные устройства в людных местах города Майдугури (столица штата).
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Боко Харам".
Как известно, ранее в результате теракта в Нигерии погибли не менее 13 человек.