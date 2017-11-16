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В оккупированном Крыму обстреляли дом крымского татарина

Четверг, 16 ноября 2017, 09:52

В ночь на 16 ноября в оккупированном Россией Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста Джафера Аметова.

Об этом в своем Facebook сообщает глава Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Сегодня в полночь в с. Курское Белогорского района неизвестные обстреляли дом крымскотатарского активиста Аметова Джафера", – написал он.

По словам Смедляева, жертв в результате обстрела нет.

В комментариях он также отметил, что сообщит подробности с места происшествия.

Темы: крымские татарыправа человекаКрым
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