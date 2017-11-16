В оккупированном Крыму обстреляли дом крымского татарина
Четверг, 16 ноября 2017, 09:52
В ночь на 16 ноября в оккупированном Россией Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста Джафера Аметова.
Об этом в своем Facebook сообщает глава Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.
"Сегодня в полночь в с. Курское Белогорского района неизвестные обстреляли дом крымскотатарского активиста Аметова Джафера", – написал он.
По словам Смедляева, жертв в результате обстрела нет.
В комментариях он также отметил, что сообщит подробности с места происшествия.