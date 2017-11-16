В РПР назвали вероятных победителей в ГБР, Матиос – "пролетает"

Конкурсная комиссия выбрала руководителя и первого заместителя директора Государственного бюро расследований.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный эксперт антикоррупционной группы "Реанимационный пакета реформ" Александр Леменов.

"Во-первых, все мои источники вторые сутки твердят о потенциальном победителе. Им должен стать Роман Труба. Во-вторых, первым заместителем (по следствию) станет Ольга Варченко", – написал он.

"В-третьих, до сих пор продолжаются торги за другого заместителя. Среди потенциальных претендентов засветились фамилии Романа Гупало, Романа Голобутовского", – добавил Леменов.

По его словам, "бывшие топ-претенденты главный военный прокурор Анатолий Матиос и помощник президента Алексей Горащенков – пролетают мимо должности в ГБР".

"Анатолий Васильевич (Матиос - ред.) не возглавит ГБР из-за своей непредсказуемости и сложных отношениях с командой президента. Близкий к Порошенко Горащенков до позавчерашнего скандала считался на 90% победителем конкурса. Но заявление Анны Соломатиной о том, что именно Алексей Николаевич является "смотрящим" от Администрации президента по НАПК, разрушило всю согласованную от БПП и НФ конструкцию", – написал Леменов.

Такие результаты он оценил, как разделение должностей между БПП и НФ.

"Точно можно сказать только одно, что союзники БПП и НФ снова поделили между собой должности, как мажоритарные акционеры ЗАО "Украина", – написал он.

Как известно, 13-14 ноября прошли повторные собеседования с кандидатами на занятие должности директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.

В списке кандидатов – 19 человек, среди них были, в частности, главный военный прокурор Анатолий Матиос, народный депутат от БПП Юрий Македон, сотрудник Генпрокуратуры Ольга Варченко.

Экс-нардеп Евгений Фирсов в своем блоге опубликовал старые результаты конкурса на должности в ГБР.

В частности, руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Роман Труба и прокурор Ольга Варченко по результатам конкурса, который проходил до октября, определялись в таблице как ненадежные лица с супервысоким риском.