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Состояние здоровья арестованного в Крыму украинца Балуха ухудшаеся

Пятница, 17 ноября 2017, 00:44

Возвращение в СИЗО опасно для здоровья украинского активиста Владимира Балуха, дело которого повторно рассматривают в подконтрольном России Раздольненском суде Крыма.

Об этом сообщила  руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, пишет Крым.Реалии.

"У него появились проблемы и со спиной, и с почками, он сообщал и о проблемах с сердцем. Мы серьезно опасаемся за его здоровье. Близится зима, из-за холода проблем с обострением болезней будет только больше", – сказала Скрипник.

По словам правозащитницы, заседание суда 16 ноября подтвердило, что дело Владимира Балуха имеет сугубо политический характер.

"Володя имеет все основания быть освобожденным, но уже второй состав судей это игнорирует", – пояснила она.

В четверг, 16 ноября, Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом "из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей".

10 ноября в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали "скорую помощь" и увезли в больницу.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Жена его опровергала наличие оружия в доме.

В августе 2017 года суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили, и дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупацияполитзаключенныеправа человека
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