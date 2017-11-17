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ГПУ хочет увидеть Януковича 22 ноября

Пятница, 17 ноября 2017, 16:35

Генеральная прокуратура вызывает для проведения следственных действий бывшего президента Виктора Януковича.

Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своем сайте.

Указывается, что Януковича вызывают на 22 ноября в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

Процессуальные действия должны состояться "в уголовном производстве по факту захвата Януковичем В.Ф. государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины и принятия Конституционным Судом Украины неправосудных решений".

"В уголовном производстве 01.09.2017 года к нему составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины. В связи с невозможностью вручения в день составления сообщения о подозрении, Януковичу указанное сообщение о подозрении направлено на известные досудебному следствию адресу, то есть способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений", - говорится в сообщении ГПУ.

Как известно, 6 сентября экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.

Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.

В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
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