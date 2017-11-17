ГПУ хочет увидеть Януковича 22 ноября
Генеральная прокуратура вызывает для проведения следственных действий бывшего президента Виктора Януковича.
Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своем сайте.
Указывается, что Януковича вызывают на 22 ноября в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.
Процессуальные действия должны состояться "в уголовном производстве по факту захвата Януковичем В.Ф. государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины и принятия Конституционным Судом Украины неправосудных решений".
"В уголовном производстве 01.09.2017 года к нему составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины. В связи с невозможностью вручения в день составления сообщения о подозрении, Януковичу указанное сообщение о подозрении направлено на известные досудебному следствию адресу, то есть способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений", - говорится в сообщении ГПУ.
Как известно, 6 сентября экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.
Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.
В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.
22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.