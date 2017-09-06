Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Януковичу и Лавриновичу объявлено подозрение в "перевороте"

Среда, 6 сентября 2017, 09:55
Януковичу и Лавриновичу объявлено подозрение в перевороте
УНИАН

Экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.

Об этом информирует генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook утром 6 сентября.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о "конституционноv переворотt" 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, говорится в сообщении.
 
"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УКУ экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине – Верховной Рады – изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", – написал Луценко.

Кроме того, бывшему заместителю министра юстиции сообщено о подозрении в пособничестве в совершении данного уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УКУ, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она называет это делом о "конституционном перевороте".

Досудебное расследование продолжается.

"Собираются доказательства и проверяются на предмет достаточности и допустимости для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения вышеуказанных преступлений", – добавляют в ГПУ.

Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.

В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

Полный текст решения КС об отмене политреформы 2004 года

Олег Ляшко это поддержал, а эксперты назвали "узурпацией власти".

22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Виктора Януковича в Украине также обвиняют в государственной измене из-за просьбы к России о военном вмешательстве в ситуацию в Украине. 6 сентября в 10:00 Оболонский райсуд Киева проведет очередное заседание по этому делу, которое рассматривают заочно.

Правоохранители расследуют и другие дела против экс-президента, который в 2014 году сбежал в Россию после расстрела протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

За события на Майдане ГПУ также объявила ряд подозрений.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичЛавриновичКонституцияГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: