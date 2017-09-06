Януковичу и Лавриновичу объявлено подозрение в "перевороте"

Экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.



Об этом информирует генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook утром 6 сентября.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о "конституционноv переворотt" 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, говорится в сообщении.



"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УКУ экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине – Верховной Рады – изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", – написал Луценко.

Кроме того, бывшему заместителю министра юстиции сообщено о подозрении в пособничестве в совершении данного уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УКУ, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она называет это делом о "конституционном перевороте".



Досудебное расследование продолжается.



"Собираются доказательства и проверяются на предмет достаточности и допустимости для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения вышеуказанных преступлений", – добавляют в ГПУ.

Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.



В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

Полный текст решения КС об отмене политреформы 2004 года

Олег Ляшко это поддержал, а эксперты назвали "узурпацией власти".



22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Виктора Януковича в Украине также обвиняют в государственной измене из-за просьбы к России о военном вмешательстве в ситуацию в Украине. 6 сентября в 10:00 Оболонский райсуд Киева проведет очередное заседание по этому делу, которое рассматривают заочно.



Правоохранители расследуют и другие дела против экс-президента, который в 2014 году сбежал в Россию после расстрела протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

За события на Майдане ГПУ также объявила ряд подозрений.

Алена Рощенко, УП