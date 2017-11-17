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ГПУ: Волынские чиновники разворовывали деньги для АТО

Пятница, 17 ноября 2017, 17:59

Двум чиновникам Волынской областной государственной администрации объявили подозрения по делу о хищении при строительстве второй линии обороны в зоне АТО.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

Отмечается, что действиями указанных служащих государству нанесен ущерб на сумму 6 977 090 грн.

"Подозрение получили начальник управления капитального строительства и начальник управления технического надзора Волынской ОГА", - говорится в сообщении.

Луценко заявил, что подозреваемые были заказчиками и контролировали ход строительства инженерных фортификационных сооружений на территории Володарского района Донецкой области.

При этом, по словам генпрокурора, построенные этими лицами и бывшим руководителем сектора М сооружения не пригодны для использования в боевой обстановке и опасны для жизни и здоровья военнослужащих.

"В настоящее время продолжаются обыски. В суд планируется направить ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Луценко.

Генпрокурор также сообщил, что ранее подозрение в этом деле уже получил заместитель председателя Запорожской ОГА.

22 сентября Генпрокурор Юрий Луценко поручил провести проверку использования бюджетных средств на строительство фортификационного сооружения второй линии обороны в зоне АТО.

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Темы: ГенпрокуратураАТО
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