ГПУ: Волынские чиновники разворовывали деньги для АТО
Двум чиновникам Волынской областной государственной администрации объявили подозрения по делу о хищении при строительстве второй линии обороны в зоне АТО.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
Отмечается, что действиями указанных служащих государству нанесен ущерб на сумму 6 977 090 грн.
"Подозрение получили начальник управления капитального строительства и начальник управления технического надзора Волынской ОГА", - говорится в сообщении.
Луценко заявил, что подозреваемые были заказчиками и контролировали ход строительства инженерных фортификационных сооружений на территории Володарского района Донецкой области.
При этом, по словам генпрокурора, построенные этими лицами и бывшим руководителем сектора М сооружения не пригодны для использования в боевой обстановке и опасны для жизни и здоровья военнослужащих.
"В настоящее время продолжаются обыски. В суд планируется направить ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Луценко.
Генпрокурор также сообщил, что ранее подозрение в этом деле уже получил заместитель председателя Запорожской ОГА.
22 сентября Генпрокурор Юрий Луценко поручил провести проверку использования бюджетных средств на строительство фортификационного сооружения второй линии обороны в зоне АТО.