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Омелян рассказал о прогрессе в переговорах с Ryanair

Суббота, 18 ноября 2017, 02:49

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян рассказал, как проходит процесс переговоров с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

"У нас просто сейчас снялся с публичного обсуждения вопрос Ryanair, но работа идет, прогресс есть, прогресс хороший. И я верю в то, что они будут летать в Украину", - подчеркнул министр в эфире 5 канала.

"В ближайший год я ожидаю появление еще нескольких авиаперевозчиков в Украине", - добавил политик.

Ранее Владимир Омелян заявил, что ирландский авиаперевозчик Ryanair зайдет в Украину не позднее осени 2018 года.

В июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика – МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Темы: ОмелянМининфраструктурыавиа
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