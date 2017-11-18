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Киберполиция установила владельца компьютера, с которого похитили данные участников АТО

Суббота, 18 ноября 2017, 09:25
Киберполиция установила владельца компьютера, с которого похитили данные участников АТО

Киберполиция установила компьютер и его владельца, с которого были похищены персональные данные участников АТО.

Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк, сообщили в пресс-службе МВД.

"Работники киберполиции оперативно установили компьютер, с помощью которого хакеры получили доступ к персональным данным участников АТО, а также его владельца. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины", - отметили в ведомстве.

Также в МВД отметили, что информация о взломе серверов МВД, откуда и была похищена эта информация, не соответствует действительности.

Как известно, ранее в киберполиции заявили, что хакеры похитили персональные данные участников АТО, сломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Украинская правда

Темы: хакерыАТОМВД
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