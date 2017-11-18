Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция: В столкновениях в Одессе пострадали 6 правоохранителей

Суббота, 18 ноября 2017, 15:41

В столкновениях в Одессе во время протеста против застройки в Городском саду травмы получили 6 полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба одесской полиции.

"В Одессе во время акции по недопущению строительства на территории городского сада г. Одесса группа лиц в балаклавах спровоцировала конфликт с полицейскими. Телесные повреждения получили шесть правоохранителей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя одесской полиции Дмитрия Головина, ни один из протестующих не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 "Хулиганство". Также правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В то же время одесское издание "Трасса E-95" отмечает, что в ходе столкновений стороны противостояния применяли дубинки, слезоточивый газ и взрывные пакеты.

Как сообщалось, 18 ноября в Одессе во время протестов против застройки в Городском саду разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.

Темы: Одессаполициямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Одесса
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: