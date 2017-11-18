Полиция: В столкновениях в Одессе пострадали 6 правоохранителей

В столкновениях в Одессе во время протеста против застройки в Городском саду травмы получили 6 полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба одесской полиции.

"В Одессе во время акции по недопущению строительства на территории городского сада г. Одесса группа лиц в балаклавах спровоцировала конфликт с полицейскими. Телесные повреждения получили шесть правоохранителей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя одесской полиции Дмитрия Головина, ни один из протестующих не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 "Хулиганство". Также правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В то же время одесское издание "Трасса E-95" отмечает, что в ходе столкновений стороны противостояния применяли дубинки, слезоточивый газ и взрывные пакеты.

Как сообщалось, 18 ноября в Одессе во время протестов против застройки в Городском саду разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.