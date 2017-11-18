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Полиция установила, откуда были некоторые звонки о массовом "минировании"

Суббота, 18 ноября 2017, 21:22

Полиции удалось установить, откуда поступали некоторые звонки о заминировании станции метро, ​​вокзала, телеканала и других зданий в пятницу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Полицейские установили, что некоторые звонки "минеров" поступали от Lanc Telecom (Express Teleservice), которое принадлежит МТС Россия.

"Это уже не просто игрушки, это целенаправленная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в нашей стране. Враг, кроме боевых действий, имеет цель - на нашей мирной территории посеять панику и хаос. Не получится", - отметил заместитель главы Нациполиции Вячеслав Аброськин,

Как известно, 17 ноября в Нацполицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании 12 объектов, среди которых станции метро, ​​вокзал, ТРЦ, телеканал и другие многолюдные места. Полиция не обнаружила там опасных предметов и веществ.

Позже было сообщено, что станцию "Лыбидская" проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас станция работает в обычном режиме.

10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.

Позже в Нацполиции установили, что эти сообщения были из соседнего государства.

Украинская правда

Темы: НацгвардияКиевЛьвов
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